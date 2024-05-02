Рюмкина Мария Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Широков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1941
Отец ребёнка: Широков Иван Иванович
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно