Рюмкина Мария Климентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмкина Мария Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Широков Илья Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Иванович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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