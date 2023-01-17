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Санжара Елена Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1877

Сын: Санжара Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Агафия Фёдорова

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
02.09.1884

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Санжара Поликарп Фёдоров

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Санжара Поликарп Федорович

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Санжара Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санжара Фёдор Даниилов

Смерть
Неизвестно
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