Санжара Елена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1877
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Агафия Фёдорова
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
02.09.1884
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
25.01.1888
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
25.02.1896
Сын: Санжара Поликарп Федорович
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Санжара Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Санжара Фёдор Даниилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно