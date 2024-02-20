Андросов / Андрусов / Василий Семенович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
02.04.1895
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
28.12.1895
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
01.10.1899
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.01.1904
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
?.09.1904
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
03.11.1905
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
06.08.1918
Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно