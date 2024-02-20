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Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Мать: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
02.04.1895

Жена: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
?.09.1904

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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