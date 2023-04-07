Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Осип Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Константиновна
Смерть
Неизвестно