Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1671 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Осип Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Константиновна

Смерть
Неизвестно
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