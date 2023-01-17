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Назаров Пётр Павлович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

06.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Назаров Павел Иванович

Мать: Назарова Прасковья Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.01.1937

Сын: Назаров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Никешина Александра Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Назаров Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Никешина Александра Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никешина Александра Павловна

Смерть
06.02.1942
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Ранение левой ноги. Погиб в лагере военнопленных ДУЛАГ-130 в г. Рославль.
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