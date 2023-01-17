Назаров Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти06.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
13.01.1937
Мать ребёнка: Никешина Александра Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Назаров Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Никешина Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1942
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Ранение левой ноги. Погиб в лагере военнопленных ДУЛАГ-130 в г. Рославль.