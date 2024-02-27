(Старыгина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дусаева (Ходыкина) Нина
Отец ребёнка: Ходыкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ходыкина) Просковья
Отец ребёнка: Ходыкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходыкин Алексей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Ходыкина) Ольга
Отец ребёнка: Ходыкин Алексей
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ходыкин Григорий
Отец ребёнка: Ходыкин Алексей
Смерть
Неизвестно