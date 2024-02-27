(Старыгина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старыгина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дусаева (Ходыкина) Нина

Отец ребёнка: Ходыкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ходыкина) Просковья

Отец ребёнка: Ходыкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходыкин Алексей

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Ходыкина) Ольга

Отец ребёнка: Ходыкин Алексей

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ходыкин Григорий

Отец ребёнка: Ходыкин Алексей

Смерть
Неизвестно

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