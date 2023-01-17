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Уколов Филипп Петрович

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Место рождения

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Уколов Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Уколов Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.01.1943

Дочь: Фролова Тамара Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Целина, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
08.02.1985
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