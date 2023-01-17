Уколов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти08.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1928
Сын: Уколов Александр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Уколов Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1943
Дочь: Фролова Тамара Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Целина, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
08.02.1985