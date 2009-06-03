Сорокина Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
31.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Александр Валерьевич