Сорокина Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Марина Николаевна

Сорокина Марина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
31.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Александр Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close