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Зайцев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1940

Дата смерти

25.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Даниловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Зайцев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Даниловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Любовь Даниловна

Смерть
25.08.2013
Иваново, Иваново, Ивановская область
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