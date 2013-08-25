Зайцев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1940
Дата смерти25.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Зайцев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Любовь Даниловна
Смерть
25.08.2013