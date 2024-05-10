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Иванова Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иванов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иванов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович

Смерть
Неизвестно

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