Иванова Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Иванов Андрей Архипович
Смерть
Неизвестно