Шустов Андрей Дементьевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1917
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1917
Рождение ребёнка
27.04.1946
Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна
Смерть
1994