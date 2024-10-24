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Шустов Андрей Дементьевич

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Место рождения

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.08.1917

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1917

Отец: Шустов Дементий Егорович

Мать: Шустова Наталья Федоровна

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1946

Сын: Шустов Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова (Александрова) Мария Александровна

Смерть
1994

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