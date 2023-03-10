Верещагина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кострова Анна
Отец ребёнка: Верещагин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Илья
Отец ребёнка: Верещагин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верещагин Никифор
Смерть
Неизвестно