Чернега Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чернега Василий
Мать: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1935
Сын: Чернега Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Чернега Мария
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
1941