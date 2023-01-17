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Чернега Григорий Васильевич

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Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чернега Василий

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1935

Сын: Чернега Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Чернега Мария

Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
1941
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