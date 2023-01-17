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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Золотаревский Алтер-Герш Аврум-Гершевич

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Золотаревский Шай Аврум-Гершевич

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Золотаревский Борух Аврум-Гершевич

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Золотаревский Фазиль Аврум-Гершевич

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Золотаревский Арон Аврум-Гершевич

Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш

Турия, Кіровоградська область
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