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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Золотаревский Алтер-Герш Аврум-Гершевич
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1841
Сын: Золотаревский Шай Аврум-Гершевич
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1848
Сын: Золотаревский Борух Аврум-Гершевич
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1848
Сын: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1854
Сын: Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1855
Сын: Золотаревский Фазиль Аврум-Гершевич
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш
Рождение ребёнка
1857
Сын: Золотаревский Арон Аврум-Гершевич
Отец ребёнка: Золотаревский Аврум-Герш