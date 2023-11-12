Горбатова Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатова Людмила Григорьевна

Горбатова Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбатов Григорий

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Сильченко Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сильченко Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
03.03.1957

Сын: Сильченко Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Сильченко Григорий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильченко Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close