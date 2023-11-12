Горбатова Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбатов Григорий
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Сильченко Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Сильченко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
03.03.1957
Сын: Сильченко Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Сильченко Григорий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно