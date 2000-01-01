Ильина (Кланева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Кланева) Ольга

Ильина (Кланева) Ольга

avatar

Место рождения

Тамбовская область, Россия, Село Туголуково

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кланев Петр

Мать: Кланева Пелагея Агафоновна

Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
11.11.1851

Муж: Ильин Федор (От жены)

село Петровское Тамбовской области
крестьяне помещика Кропоткина
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ильина Пелагея

Отец ребёнка: Ильин Федор (От жены)

Тамбовская область, село Покровское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close