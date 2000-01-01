Ильина (Кланева) Ольга
Место рожденияТамбовская область, Россия, Село Туголуково
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1835
Отец: Кланев Петр
Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
11.11.1851
село Петровское Тамбовской области
крестьяне помещика Кропоткина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ильина Пелагея
Отец ребёнка: Ильин Федор (От жены)
Тамбовская область, село Покровское
Смерть
Неизвестно