Дорхов Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорхов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1888 по 1889 ст.
Дочь: Церковникова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно