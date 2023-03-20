Дорхов Федор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорхов Федор Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорхов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1888 по 1889 ст.

Дочь: Церковникова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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