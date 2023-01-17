Купреянов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянов Василий Андреевич

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.04.1846

Дата смерти

19.11.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1846
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1864 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.11.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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