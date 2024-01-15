Анисья Евдокимова
Место рожденияд.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Евдоким Моисеев
Мать: Татьяна Естифиева
Бракосочетание
04.02.1851
Муж: Степан Федотов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Федотов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кондратьева (Кускова) Евдокия (Дуня) Степановна
Отец ребёнка: Степан Федотов
Смерть
Неизвестно