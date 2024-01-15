Анисья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Евдокимова

Анисья Евдокимова

Место рождения

д.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Евдоким Моисеев

Мать: Татьяна Естифиева

Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Степан Федотов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Федотов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кондратьева (Кускова) Евдокия (Дуня) Степановна

Отец ребёнка: Степан Федотов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.