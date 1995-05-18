Мирошниченко (Мигаль) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1947
Дата смерти18.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947
Отец: Мигаль Яков Иванович
Мать: Мигаль Нила Кузьминична
Рождение ребёнка
23.04.1972
Дочь: Чудина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольницкая Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1995