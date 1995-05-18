Мирошниченко (Мигаль) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко (Мигаль) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1947

Дата смерти

18.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947

Отец: Мигаль Яков Иванович

Мать: Мигаль Нила Кузьминична

Рождение ребёнка
23.04.1972

Дочь: Чудина Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольницкая Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Алексей Иванович

Смерть
18.05.1995
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