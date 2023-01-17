Лангер Эдуард Леопольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лангер Эдуард Леопольдович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.05.1835

Дата смерти

24.04.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1835 по 1851
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1851 по 1853
Лейпциг, Германия
Место жительства
С 1853
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.04.1905
Москва, город федерального значения Москва
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