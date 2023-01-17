Лангер Эдуард Леопольдович
Место рождения
Дата рождения03.05.1835
Дата смерти24.04.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835 по 1851
Место жительства
С 1851 по 1853
Лейпциг, Германия
Место жительства
С 1853
Смерть
24.04.1905