Мальцова (Чиркова) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова (Чиркова) Евдокия Филиппова

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Место рождения

Матушкинская

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Чирков Филипп Яковлев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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