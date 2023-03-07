Мальцова (Чиркова) Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Чирков Филипп Яковлев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762