Куликова Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1938
Дата смерти06.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1964
Сын: Куликов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Дмитриевич
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1922
Жемчужниково, Одоевский муниципальный район, Тульская область