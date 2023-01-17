Куликова Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1938

Дата смерти

06.07.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1964

Сын: Куликов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Дмитриевич

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Николай Дмитриевич

Смерть
06.07.1922
Жемчужниково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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