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Скидан Иван Сергеевич

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Место рождения

Вороньки, Полтавська область

Дата рождения

15.03.1892

Дата смерти

07.07.1957

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Жена

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
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1926 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1892

Отец: Скиданов Сергей Филиппович

Мать: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Вороньки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Прасолова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Скиданова) Анна

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Новошипуново, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Сахан (Скиданов) Валентина

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Проскурякова Надежда (Анастасия)

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Новошипуново, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Совершение преступления
1945
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Ст. 58-10 ч. 2 ук рсфср: Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений | Арестован 24.07.19... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1949

Сын: Скиданов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна

Смерть
07.07.1957
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: туберкулез

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