Скидан Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1892
Дата смерти07.07.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Скиданова) Анна
Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1924
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Сахан (Скиданов) Валентина
Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Проскурякова Надежда (Анастасия)
Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1933
Рождение ребёнка
29.12.1938
Совершение преступления
1945
Ст. 58-10 ч. 2 ук рсфср: Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений | Арестован 24.07.19... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1949
Сын: Скиданов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: (Прасолова) Александра Николаевна
Смерть
07.07.1957
Причина смерти: туберкулез