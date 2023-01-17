Высоцкий Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения09.10.1843
Дата смерти12.06.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
12.06.1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)