Коноплёв Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёв Николай Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1885 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1891
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1891 по 1898
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1898 по 1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1916 по 1923
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1923
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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