Коноплёв Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1891
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1891 по 1898
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1898 по 1916
Место жительства
С 1916 по 1923
Смерть
1923