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Спирина Марья Иванова

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Спирина) Анисья Михайлова

Отец ребёнка: Спирин Михайло Петров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Спирин Егор Михайлов

Отец ребёнка: Спирин Михайло Петров

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Спирина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Спирин Михайло Петров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Спирин Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Спирин Михайло Петров

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