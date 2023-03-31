Федотова Гликерия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Гликерия Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Федотов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федотова Зиновия Дмитриевна

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
11.03.1835

Дочь: Федотова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1837

Сын: Федотов Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Дмитрий Федотович

Смерть
Неизвестно
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