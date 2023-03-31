Федотова Гликерия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федотов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федотова Зиновия Дмитриевна
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
11.03.1835
Дочь: Федотова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1837
Сын: Федотов Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно