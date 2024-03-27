Ильясова Хадича Багаветдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова Хадича Багаветдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильясов Идрис

Рождение ребёнка
?.06.1903

Сын: Идрисов Зариф Идрисович

Отец ребёнка: Ильясов Идрис

Рождение ребёнка
1905

Сын: Идрисов Гариф Красноармеец Идрисович

Отец ребёнка: Ильясов Идрис

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ильясов Зиатдин Красноармеец Идрисович

Отец ребёнка: Ильясов Идрис

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гайнетдинова (Ильясова) Асьма Идрисовна

Отец ребёнка: Ильясов Идрис

Рождение ребёнка
1914

Сын: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович

Отец ребёнка: Ильясов Идрис

Смерть
Неизвестно
Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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