Ильясова Хадича Багаветдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
?.06.1903
Отец ребёнка: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
1905
Сын: Идрисов Гариф Красноармеец Идрисович
Отец ребёнка: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ильясов Зиатдин Красноармеец Идрисович
Отец ребёнка: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гайнетдинова (Ильясова) Асьма Идрисовна
Отец ребёнка: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
1914
Сын: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович
Отец ребёнка: Ильясов Идрис
Смерть
Неизвестно
Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)