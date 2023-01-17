Припорова (Волкова) Аполлинария Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припорова (Волкова) Аполлинария Дементьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Волков Дементий Георгиевич

Мать: Волкова Надежда Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Припоров Валентин Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Припоров Генрих Фёдорович

Отец ребёнка: Припоров Фёдор Луппович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Припоров Фёдор Луппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Припорова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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