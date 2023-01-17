Припорова (Волкова) Аполлинария Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1920
Сын: Припоров Валентин Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Припоров Генрих Фёдорович
Отец ребёнка: Припоров Фёдор Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Припорова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1934