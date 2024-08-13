Власов Григорий Аврамович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Власов Аврам Иванович
Мать: Власова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Власова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья
Смерть
1852