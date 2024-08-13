Власов Григорий Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Григорий Аврамович

Власов Григорий Аврамович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Власов Аврам Иванович

Мать: Власова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Власов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Власов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Власова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1852

Мы используем куки для улучшения работы сайта.