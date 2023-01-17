Кедрова (Гладкая) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1875
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875 по 1898
Место жительства
С 1898 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1965
Париж, Франция
Смерть
1965
Париж, Франция