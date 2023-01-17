Кедрова (Гладкая) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедрова (Гладкая) Софья Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.12.1875

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875 по 1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1965
Париж, Франция
Смерть
1965
Париж, Франция
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