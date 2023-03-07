Соколов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Соколова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Соколова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Соколов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Соколова Аполлинария Николаевна
Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно