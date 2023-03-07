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Соколов Николай Андреевич

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Соколова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Соколова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Соколов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Соколова Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: Соколова Евпраксия Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евпраксия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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