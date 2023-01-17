Малинкин Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинкин Андрей Ефимович

Малинкин Андрей Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинкин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинкин Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Малинкина Клеопатра Игнатьевна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинкина Клеопатра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Малинкина Клеопатра Игнатьевна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close