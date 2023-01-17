Малинкин Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинкин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинкин Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Малинкина Клеопатра Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Малинкина Клеопатра Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно