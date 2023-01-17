(Раишева) Хуснужамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Раишева) Хуснужамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Габдуллатиф

Мать: не указана

Бракосочетание
28.12.1881

Муж: Фазылжан Темирбаевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гульжамал

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Рождение ребёнка
20.04.1887

Сын: Темирбулат Фазылжанович

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1893

Сын: Габбас

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамедсаид

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарив

Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич

Смерть
Неизвестно
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