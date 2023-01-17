(Раишева) Хуснужамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Габдуллатиф
Мать: не указана
Бракосочетание
28.12.1881
Муж: Фазылжан Темирбаевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гульжамал
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Рождение ребёнка
20.04.1887
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1893
Сын: Габбас
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамедсаид
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарив
Отец ребёнка: Фазылжан Темирбаевич
Смерть
Неизвестно