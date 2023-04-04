Шляхтер Соломон (Залман) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхтер Соломон (Залман)

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Место рождения

Dvinsk

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1869 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Dvinsk
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шляхтер Исаак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Mohel
Смерть
Неизвестно
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