Чеканов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1928

Сын: Чеканов Александр

Мать ребёнка: Чеканов Матрена

г.Сызрань
Рождение ребёнка
06.11.1935

Дочь: Архиреева Мария Павловна

Мать ребёнка: Чеканов Матрена

Куйбышевский край,сп Новодевичье,с. Маза
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеканов Матрена

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