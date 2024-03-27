Морген Аарон Михайлович
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения07.11.1915
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Klaudia
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1969
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Новоленинское кладбище