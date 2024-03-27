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Морген Аарон Михайлович

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

07.11.1915

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915

Отец: Морген Михаил Леонтьевич

Мать: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Klaudia

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1969
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Новоленинское кладбище
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