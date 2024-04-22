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Залешин Григорий Андреевич

Место рождения

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.11.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1841

Отец: Залешин Андрей Елисеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Залешин ? Григорьевич

Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Залешин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна

Рождение ребёнка
17.12.1876

Сын: Залешин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна

Смерть
Неизвестно
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