Залешин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1841
Отец: Залешин Андрей Елисеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Залешин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна
Рождение ребёнка
17.12.1876
Мать ребёнка: Залешина Александра Понкратовна
Смерть
Неизвестно