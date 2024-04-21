Иванова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1956

Сын: Иванов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.05.1960

Сын: Иванов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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