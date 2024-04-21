Иванова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1956
Сын: Иванов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.05.1960
Сын: Иванов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно