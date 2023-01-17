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Завьялов Дмитрий Игоревич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1964

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Завьялов Игорь

Мать: Завьялова Лариса Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Экибастуз
Рождение ребёнка
30.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Экибастуз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
Омск, город Омск, Омская область
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