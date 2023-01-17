Завьялов Дмитрий Игоревич
Место рождения
Дата рождения1964
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Завьялов Игорь
Рождение ребёнка
23.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Экибастуз
Рождение ребёнка
30.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Экибастуз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2017