Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения10.10.1936
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Росписались в администрации населённого пункта.
Рождение ребёнка
03.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонюк Василий Дмитриевич
Смерть
13.01.1991