Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна

Место рождения

Ровное, Славгородский округ, Сибирский край

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровное, Славгородский округ, Сибирский край
Бракосочетание
1955

Муж: Антонюк Василий Дмитриевич

Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Росписались в администрации населённого пункта.
Рождение ребёнка
03.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонюк Василий Дмитриевич

Смерть
13.01.1991
Максимовка, город Славгород, Алтайский край

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