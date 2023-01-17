Осипова Анна Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Анна Иоановна

Осипова Анна Иоановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Осипов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Осипов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Рождение ребёнка
09.08.1905

Сын: Осипов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Рождение ребёнка
14.10.1917

Сын: Осипов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Василий Симеонович

Смерть
Неизвестно
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