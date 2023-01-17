Осипова Анна Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осипов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Рождение ребёнка
09.08.1905
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Рождение ребёнка
14.10.1917
Отец ребёнка: Осипов Василий Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно