Тутаева (Насевич) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаева (Насевич) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутаев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вася

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Николаевск на Амуре там утонули дети :Оля в третьем классе и Вася 3 годика,плыли на лодке по японскому морю и лодка перевернулась.Потом переехали в Подпорожье, Ленинградская область и там родился Андр... Показать все

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