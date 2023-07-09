Тутаева (Насевич) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тутаев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вася
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Николаевск на Амуре там утонули дети :Оля в третьем классе и Вася 3 годика,плыли на лодке по японскому морю и лодка перевернулась.Потом переехали в Подпорожье, Ленинградская область и там родился Андр... Показать все