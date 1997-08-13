Аристова (Панкратова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1975
Дата смерти13.08.1997
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1997
Дочь: (Аристова) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.08.1997