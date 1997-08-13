Аристова (Панкратова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Панкратова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1975

Дата смерти

13.08.1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1997

Дочь: (Аристова) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.08.1997

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