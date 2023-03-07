Соломатина неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1928
Сын: Соломатин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Соломатин Афанасий
деревня Миловановка Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатина Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломатин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно