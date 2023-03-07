Соломатина неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1928

Сын: Соломатин Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Соломатин Афанасий

деревня Миловановка Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатина Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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