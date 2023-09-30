Муравьев Веденей Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1887
Дата смерти01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Киликия Веденеевна
Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна
Рождение ребёнка
29.12.1924
Сын: Муравьев Анатолий Веденеевич
Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна
Рождение ребёнка
14.10.1928
Смерть
01.07.1951