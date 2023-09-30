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Муравьев Веденей Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1887

Дата смерти

01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1887

Отец: Муравьев Христофор Семенович

Мать: Муравьева Феотинья Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Киликия Веденеевна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Муравьев Анатолий Веденеевич

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Смерть
01.07.1951

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