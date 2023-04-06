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Kliachko (bat Israel) Revza
Kliachko (bat Israel) Revza
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Место рождения
Вильнюс
, Решанская волость, Виленский уезд
Дата рождения
1770
Дата смерти
23.07.1839
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс
, Решанская волость, Виленский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.07.1839
Вильнюс
, Решанская волость, Виленский уезд
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