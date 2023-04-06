Kliachko (bat Israel) Revza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kliachko (bat Israel) Revza

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Место рождения

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

23.07.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.07.1839
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
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