Скульте Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонгард Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
30.09.2020
Дочь: Леонгард Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Леонгард Татьяна Александровна