Скульте Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скульте Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2020 г.р.

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонгард Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
30.09.2020

Дочь: Леонгард Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Леонгард Татьяна Александровна

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