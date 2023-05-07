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Куликова Ненила Степановна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Куликов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Куликов Трофим Сидорович

Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Федора Сидоровна

Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно
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