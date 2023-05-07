Куликова Ненила Степановна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Куликов Василий Сидорович
Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Федора Сидоровна
Отец ребёнка: Куликов Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно